Билл Гейтс покидает Microsoft ради занятия благотворительностью

По словам Гейтса, он также покинет совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway. Все ради филантропии.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Основатель Microsoft Билл Гейтс уходит из совета директоров компании, передает CNBC.

Сообщается, что на такой шаг 64-летний миллиардер пошел, чтобы посвятить все свое время благотворительности. Он продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям.

"Я принял решение уйти в отставку, чтобы уделять больше времени филантропическим проектам, включая глобальное здравоохранение и развитие, образование и проблемы изменения климата", — заявил предприниматель.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс занимается поддержкой социальных, образовательных и медицинских проектов. Например, фонд выделит 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Компания Microsoft

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом (умер в 2018 году).

Долгие годы компания является лидером на рынке в сфере программного обеспечения. Именно Microsoft разработала операционную систему Windows.

В январе Билл Гейтс занял третью строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 110,4 миллиарда долларов.