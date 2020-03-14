Школьники Москвы получили право не ходить на занятия из-за коронавируса

Решать, продолжит ли ребенок ходить в школу или останется дома, будут родители. Для таких детей уроки будут проводиться дистанционно.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Школьникам Москвы и Подмосковья разрешается пропускать занятия с согласия родителей, если те посчитают нужным.

Власти столицы считают, что данный режим позволит пресечь распространение эпидемии коронавируса.

"С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее", - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, власти столицы пошли на такой шаг по просьбе родителей учеников.

Между тем это не значит, что дети будут сидеть дома без дела. Занятия продолжатся, только дистанционно.

Ранее в Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а позднее власти столицы приняли решение запретить массовые мероприятия, в которых участвует более пяти тысяч человек.

По последним данным, в России подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 141 тысячу человек. Число скончавшихся - 5 404, вылечившихся - почти 72 тысячи.