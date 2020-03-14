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Школьники

Школьники Москвы получили право не ходить на занятия из-за коронавируса

© Sputnik / Кирилл Брага
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (224)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200314/13672270/V-Moskve-vveli-svobodnoe-poseschenie-shkol-iz-za-koronavirusa.html

Решать, продолжит ли ребенок ходить в школу или останется дома, будут родители. Для таких детей уроки будут проводиться дистанционно.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Школьникам Москвы и Подмосковья разрешается пропускать занятия с согласия родителей, если те посчитают нужным.

Власти столицы считают, что данный режим позволит пресечь распространение эпидемии коронавируса.

"С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее", - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, власти столицы пошли на такой шаг по просьбе родителей учеников.

© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Между тем это не значит, что дети будут сидеть дома без дела. Занятия продолжатся, только дистанционно.

Ранее в Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а позднее власти столицы приняли решение запретить массовые мероприятия, в которых участвует более пяти тысяч человек.

По последним данным, в России подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 141 тысячу человек. Число скончавшихся - 5 404, вылечившихся - почти 72 тысячи.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (224)
Теги:
Россия, дети, Карантин, Образование, школы, Москва, коронавирус



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