Мир охватил новый коронавирусный челлендж "Я выживу" — шуточные видео

Многие пользователи решили последовать примеру певицы, подпевая при этом знаменитый строчки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Catherine Pickering (@professor.pickering) 13 Мар 2020 в 6:14 PDT

Если раньше смысл песни заключался в том, что героиня будет жить даже после расставания с любимым, то теперь слова приобрели совсем другой оттенок.

Эта песня напоминает всем о том, как прекрасно жить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (MD) WRITER/CHARITYAFFILIATE (@mayomarchizulu._.10) 13 Мар 2020 в 10:30 PDT

Как считают сами пользователи, юмор - отличный способ противостоять коронавирусной панике, которая охватила мир.