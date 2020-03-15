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Мир охватил новый коронавирусный челлендж "Я выживу" — шуточные видео

Instagram / gloriagaynor
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (233)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200315/13679204/Mir-okhvatil-novyy-koronavirusnyy-chellendzh-Ya-vyzhivu--shutochnye-video.html

Его участники моют руки на камеру и поют о том, как прекрасна жизнь. К флешмобу присоединились жители многих стран.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Американская певица Глория Гейнор вдохновила пользователей соцсетей присоединиться к челленджу #iWillSurvive ("Я выживу").

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Публикация от G L O R I A G A Y N O R (@gloriagaynor)

Под свой известный хит звезда показала, как правильно мыть руки, чтобы защититься себя от коронавируса.
Таким образом певица присоединилась флешмобу "Безопасные руки", который ранее объявила ВОЗ.
Ролик тут же стал вирусным.
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Публикация от Cynthia Lieberman (@liebermansees)

Многие пользователи решили последовать примеру певицы, подпевая при этом знаменитый строчки.
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Публикация от Catherine Pickering (@professor.pickering)

Если раньше смысл песни заключался в том, что героиня будет жить даже после расставания с любимым, то теперь слова приобрели совсем другой оттенок.
Эта песня напоминает всем о том, как прекрасно жить.
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Публикация от (MD) WRITER/CHARITYAFFILIATE (@mayomarchizulu._.10)

Как считают сами пользователи, юмор - отличный способ противостоять коронавирусной панике, которая охватила мир.
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Публикация от Diego Dominguez (@ladiega_standup)

Участники забавного флешмоба призывают людей присоединиться, чтобы вместе побороть страх перед пандемией.
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Публикация от Kyle Russ (@the_mastermind25)

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 155 тысяч человек. Число скончавшихся - 5 925, вылечившихся - почти 75 тысяч.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (233)
Теги:
флешмоб, коронавирус



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