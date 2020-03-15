Мир охватил новый коронавирусный челлендж "Я выживу" — шуточные видео

В мире 18:11 15.03.2020 (обновлено 18:22 15.03.2020) Получить короткую ссылку 127 0 0
Его участники моют руки на камеру и поют о том, как прекрасна жизнь. К флешмобу присоединились жители многих стран.
ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Американская певица Глория Гейнор вдохновила пользователей соцсетей присоединиться к челленджу #iWillSurvive ("Я выживу").
Под свой известный хит звезда показала, как правильно мыть руки, чтобы защититься себя от коронавируса.
Таким образом певица присоединилась флешмобу "Безопасные руки", который ранее объявила ВОЗ.
Ролик тут же стал вирусным.
Многие пользователи решили последовать примеру певицы, подпевая при этом знаменитый строчки.
Если раньше смысл песни заключался в том, что героиня будет жить даже после расставания с любимым, то теперь слова приобрели совсем другой оттенок.
Эта песня напоминает всем о том, как прекрасно жить.
Как считают сами пользователи, юмор - отличный способ противостоять коронавирусной панике, которая охватила мир.
Участники забавного флешмоба призывают людей присоединиться, чтобы вместе побороть страх перед пандемией.
По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 155 тысяч человек. Число скончавшихся - 5 925, вылечившихся - почти 75 тысяч.