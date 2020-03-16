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Повзрослеть, чтобы защитить: ветеран войны готов поделиться своей историей

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200316/13684766/Povzroslet-chtoby-zaschitit-veteran-voyny-gotov-podelitsya-svoey-istoriey.html

Сегодня Николаю Васильевичу уже больше 90 лет, и он ждет праздник Великой Победы с неизменным волнением. А еще ждет писем. 

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Он в деталях помнит далекие события тех страшных лет лишений, потерь и тяжелых утрат. Подробно рассказывает, делится воспоминаниями. Больно, как и прежде, но Николай Васильевич держится крепко. Война закалила его. Восьмиклассником он ушел на фронт добровольцем. Его вела идея. В 15 лет он принял самое взрослое решение в своей жизни - защищать.

Un sobre
© Foto : Pexels
Напишите мне: ветеран трудового фронта пережила войну и теперь ждет писем

Закончив авиационное училище штурманов и стрелков-радистов, Ключников перегонял самолеты, летал в составе военного экипажа на задания по всему СССР. После войны Николай Васильевич покорял спортивный олимп: ветеран — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и стрельбе, мастер спорта по пятиборью.

Поздравьте Николая Васильевича с Днем Победы, напишите ему по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, д. 3/1, Николаю Васильевичу Ключникову.

Мы обязательно передадим ему все ваши письма.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru

Теги:
День Победы, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, ветеран



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