Повзрослеть, чтобы защитить: ветеран войны готов поделиться своей историей

Сегодня Николаю Васильевичу уже больше 90 лет, и он ждет праздник Великой Победы с неизменным волнением. А еще ждет писем.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Он в деталях помнит далекие события тех страшных лет лишений, потерь и тяжелых утрат. Подробно рассказывает, делится воспоминаниями. Больно, как и прежде, но Николай Васильевич держится крепко. Война закалила его. Восьмиклассником он ушел на фронт добровольцем. Его вела идея. В 15 лет он принял самое взрослое решение в своей жизни - защищать.

Закончив авиационное училище штурманов и стрелков-радистов, Ключников перегонял самолеты, летал в составе военного экипажа на задания по всему СССР. После войны Николай Васильевич покорял спортивный олимп: ветеран — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и стрельбе, мастер спорта по пятиборью.

Поздравьте Николая Васильевича с Днем Победы, напишите ему по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, д. 3/1, Николаю Васильевичу Ключникову.

Мы обязательно передадим ему все ваши письма.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте по адресу: pochtapobedy@rttv.ru