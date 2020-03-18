В Молдове стало известно о первом в стране случае смерти из-за коронавируса

По словам министра, вирус очень опасен, особенно для людей с ослабленным здоровьем, а также для тех, у кого есть хронические болезни, поэтому им не стоит выходить из дома.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. Первый случай смерти из-за коронавируса зарегистрирован в Молдове: умерла 60-летняя пациентка Республиканской больницы, заявила на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, пишет РИА Новости.

"Сегодня ночью умерла пациентка, которая находилась в Республиканской больнице с коронавирусом. На данный момент в Молдове 67 человек с подозрением на коронавирус, из них 14 - дети", - сказала Думбрэвяну.

По словам министра, вирус очень опасен, особенно для людей с ослабленным здоровьем, а также для тех, у кого есть хронические болезни, поэтому им не стоит выходить из дома.

Ранее власти Молдовы сообщали о 30 зафиксированных в стране случаях коронавируса. По решению парламента в республике до 17 мая будет действовать режим ЧС. Правительство с 17 марта приостановило авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы.

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Напомним, сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР Цинь Чуань заявил, что в КНР разработаны уже восемь типов вакцин.

Эффективность некоторых из них уже была доказана на животных.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 182 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 415, вылечившихся - более 79 тысяч.