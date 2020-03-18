МИД РФ о присоединении Крыма: все попытки изолировать полуостров обречены

Крым вошел в состав России шесть лет назад после референдума. Тогда более 96% жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В мире продолжают предпринимать попытки по изоляции Крыма, однако следовать этому курсу недоброжелателям становится все труднее: любые поползновения нарушить общественно-политическую стабильность на полуострове обречены на провал.

Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по случаю шестой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Сейчас, по ее словам, Крым среди других российских субъектов больше всего "испытывает на себе внешнее деструктивное воздействие". Однако все сложности полуостров успешно преодолевает, подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, шесть лет назад воссоединение крымчан с Россией было единственным решением в момент "складывавшейся напряженной ситуации вокруг полуострова".

"В итоге Крым не стал жертвой национал-радикалов, вместе с Россией избежал социальных и политических потрясений, наблюдаемых на постмайданной Украине. Крым миновала и уготованная ему участь стать полигоном для нацеленных на нашу страну маневров сил НАТО", - пояснила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, за прошедший год в Крыму и Севастополе с успехом прошло более 70 значимых международных мероприятий, которые продемонстрировали инвестиционную привлекательность региона.

Дипломат отметила, что сегодня иностранные делегаты также могут оценить, насколько повысилось качество жизни крымчан, которые, будучи представителями разных национальностей, живут в мире и согласии в составе России вот уже шестой год.

"Проводимые на полуострове соцопросы убедительно подтверждают позитивную атмосферу межнациональных и межконфессиональных отношений. На этом фоне любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал", - заключили в МИД.

Крым вошел в состав России после референдума 18 марта 2014 года. Тогда более 96% жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.

Позднее президент РФ Владимир Путин, отвечая на критику мировой общественности, неоднократно указывал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.