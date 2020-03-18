В Германии задумались о снятии санкций с России из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Германии стоит пересмотреть отношения с Москвой и отменить введенные против России санкции в связи с распространением коронавируса.
Об этом заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, пишут "Известия".
По его словам, в сложные времена страны должны помогать друг другу, и антироссийские санкции вовсе следовало отменить еще до пандемии.
"Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна", — отметил Гердт.
Политик подчеркнул, что странам ЕС следует восстанавливать товарооборот с Россией, что положительно скажется на всей экономической системе.
Данный вопрос будет затронут на следующем заседании международного комитета, добавил Гердт.
Подобный взгляд разделили другие немецкие депутаты.
В частности, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что правительству Германии следует сосредоточиться на решении важных вопросов, и в этом плане санкции против России выступают лишь в качестве балласта для страны.
"Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас", — считает политик.
Данную позицию поддержали и в России. Как рассказал изданию российский сенатор Алексей Пушков, если ситуация с коронавирусом ухудшится, Евросоюзу придется изменить свои русофобские подходы.