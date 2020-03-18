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Бундестаг

В Германии задумались о снятии санкций с России из-за коронавируса

© Sputnik / Савельев Виталий
В мире
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (257)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200318/13707096/V-Germanii-zadumalis-o-snyatii-sanktsiy-s-Rossii-dlya-sovmestnoy-borby-s-pandemiey.html

По мнению одного из депутатов бундестага, страны должны помогать друг другу в сложные времена. Кроме того, нынешний кризис больно ударит по экономике Евросоюза.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Германии стоит пересмотреть отношения с Москвой и отменить введенные против России санкции в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, пишут "Известия".

По его словам, в сложные времена страны должны помогать друг другу, и антироссийские санкции вовсе следовало отменить еще до пандемии.

"Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна", — отметил Гердт.

Политик подчеркнул, что странам ЕС следует восстанавливать товарооборот с Россией, что положительно скажется на всей экономической системе.

Флаги России и Евросоюза
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Данный вопрос будет затронут на следующем заседании международного комитета, добавил Гердт.

Подобный взгляд разделили другие немецкие депутаты.

В частности, официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что правительству Германии следует сосредоточиться на решении важных вопросов, и в этом плане санкции против России выступают лишь в качестве балласта для страны.

"Санкции против России однозначно не приносят пользы, тем более сейчас", — считает политик.

Данную позицию поддержали и в России. Как рассказал изданию российский сенатор Алексей Пушков, если ситуация с коронавирусом ухудшится, Евросоюзу придется изменить свои русофобские подходы.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (257)
Теги:
Евросоюз, Германия, санкции, Россия, коронавирус



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