В Калифорнии людям запретили выходить из дома без необходимости

Режим "Оставайтесь дома" разрешает выходить только за едой, лекарствами и предметами первой необходимости.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил режим карантина из-за коронавируса во всем штате, запретив гражданам выходить из дома без надобности, сообщил он во время пресс-конференции в Twitter.

"Сейчас около 21,3 миллиона калифорнийцев живут в городах и округе, где есть аналогичные распоряжения. Такой большой штат, как наш, состоит из многих частей, но в конечном итоге мы одно целое. Есть общность, и есть признание нашей взаимозависимости, что требует в этот момент, чтобы мы объявили указ оставаться дома в масштабах всего штата", - заявил он.

Ньюсом выразил надежду на то, что граждане проявят сознательность и будут соблюдать предложенные ограничения.

Режим "Оставайтесь дома" разрешает выходить только за едой, лекарствами и предметами первой необходимости. Кроме того, указ предписывает прекратить работу всем торговым центрам и магазинам с товарами не первой необходимости, а также запрещает использовать детские площадки.

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При этом он разрешает работать супермаркетам, продуктовым магазинам и рынкам, заправкам, социальным службам, банкам, СМИ, общественному транспорту.

По словам губернатора, прогнозы показывают, что данные меры позволят снизить уровень распространения вируса.

Напомним, Калифорния находится на третьем месте по количеству смертей от коронавируса в США: там зафиксировано 18 летальных случаев. Всего число выявленных зараженных составляет около тысячи человек.