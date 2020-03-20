Google посвятил дудл празднику Навруз

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Поисковик Google посвятил наступающему празднику Навруз свой новый дудл.

При клике на него открывается поиск в Google по запросу "Навруз". Сама картинка изображает природу и животный мир.

Дудл – тематическая заставка, которую Google посвящает интересным событиям и поводам.

Напомним, 23 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Навруз. На этом же заседании Генеральная ассамблея приветствовала решение ЮНЕСКО от 30 сентября 2009-го о включении Навруза в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

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Однако в связи с пандемией власти Узбекистана приняли решение отменить народные гулянья 21 марта по случаю празднования Навруза.

Публичные мероприятия, связанные с празднованием Навруза, были отменены не только в Узбекистане, но и в соседних странах: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане и Азербайджане.

После того как в Узбекистане выявили первый случай заражения вирусом COVID-19, власти перешли к радикальным мерам, которые позволят остановить распространение инфекции на территории страны.

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Между тем власти Узбекистана просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.