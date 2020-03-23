Поверить в свободу: ветеран о том, как в 45-м встречали Великую Победу

Иван Степанович был одним из тех советских солдат, которые освободили концлагерь Освенцим. Он также принимал участие в боях за Польшу и Чехословакию.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Иван Степанович всегда рад гостям: они для него - возможность еще раз вспомнить, рассказать свою историю, поделиться мыслями. В рамках проекта #ПочтаПобеды ветеран снова рассказывает историю всемирного освобождения.

Детали тех страшных дней, конечно, со временем стираются в памяти, но чувства не подвластны годам. И вновь глаза героя-освободителя загораются ярким светом лишь только он начинает вспоминать весну 1945-го. Тогда была одержана Великая Победа.

Иван Степанович был одним из тех советских солдат, которые освободили концлагерь Освенцим. Он также принимал участие в боях за Польшу и Чехословакию.

Ветеран смущенно улыбается, озвучивая свой адрес, куда ему могут приходить письма. Он очень ждет общения, желает узнать, какие впечатления производят его рассказы о страшных годах войны.

Вы можете отправить свое письмо ветерану по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мартынушкину Ивану Степановичу.

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