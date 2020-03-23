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Одиннадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина

В Кремле рассказали о подготовке виртуального саммита G20 по коронавирусу

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200323/13740838/V-Kremle-rasskazali-o-podgotovke-virtualnogo-sammita-G20-po-koronavirusu.html

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, формат проведения онлайн-саммита пока не определен.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал участие России в предстоящем саммите G20, посвященном ситуации с коронавирусом.

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На следующей неделе власти Саудовской Аравии планируют созвать чрезвычайный саммит G20. В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки в мире он пройдет в режиме видеосвязи. Его цель - скоординировать действия стран в борьбе с пандемией.

Отвечая на вопрос журналистов, выступит ли Россия с какими-либо инициативами на предстоящем саммите, Песков заявил, что "пока преждевременно об этом говорить".

"Формат проведения этого саммита, виртуального саммита сейчас определяется. Шерпы (представители стран. - Sputnik) также ведут контакты относительно повестки дня. При том понимании, что тема одна - это борьба с коронавирусом", - передает РИА Новости слова представителя Кремля.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку вирус COVID-19 пандемией.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 339 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 15 тысяч человек, однако более 96 тысяч заболевших выздоровели.

В Узбекистане общее число зараженных коронавирусом достигло 46 человек.

Теги:
Дмитрий Песков, Кремль, G20, коронавирус



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