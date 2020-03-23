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Сотрудница лаборатории

Во Франции успешно испытали на людях лекарство от COVID-19

© Sputnik / Леван Авлабрели
В мире
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (280)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200323/13742289/Vo-Frantsii-uspeshno-ispytali-na-lyudyakh-lekarstvo-ot-COVID-19.html

В исследовании приняли участие несколько десятков взрослых пациентов, у некоторых из которых были симптомы коронавируса, а некоторые были лишь носителями.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Французские ученые заявили об успешном действии сочетания медицинских препаратов против вируса COVID-19. 

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Речь идет о комбинации двух уже существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина. 

Результаты исследований приведены в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

В мире пока нет специальных препаратов, предназначенных для лечения COVID-19. Поиск вакцины против коронавируса ведется путем анализа действия существующих лекарств, одобренных для других показаний.

В основном исследования строились вокруг следующих групп препаратов: ремдесивира (противовирусное), хлорохина и гидроксихлорохина (антималярийные препараты). Все они показали активность против COVID-19.

Однако для введения какого-то из этих препаратов в практику, необходимо прежде провести клинические испытания на людях.

Всего в исследовании приняли участие 30 человек. Им давались разные комбинации лекарств.

Отмечается, что уже на пятый день пациенты, принимающие комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, выздоровели (результаты на коронавирус были отрицательными).

По словам ученых, требуются дополнительные исследования, хотя полученные результаты уже дают большую надежду на то, что пандемию удастся побороть.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 339 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 15 тысяч человек, однако более 96 тысяч заболевших выздоровели.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (280)
Теги:
Вакцина, лекарство, Эпидемия, Франция, коронавирус



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