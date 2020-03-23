Во Франции успешно испытали на людях лекарство от COVID-19

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Французские ученые заявили об успешном действии сочетания медицинских препаратов против вируса COVID-19.
Речь идет о комбинации двух уже существующих лекарственных препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина.
Результаты исследований приведены в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
В мире пока нет специальных препаратов, предназначенных для лечения COVID-19. Поиск вакцины против коронавируса ведется путем анализа действия существующих лекарств, одобренных для других показаний.
В основном исследования строились вокруг следующих групп препаратов: ремдесивира (противовирусное), хлорохина и гидроксихлорохина (антималярийные препараты). Все они показали активность против COVID-19.
Однако для введения какого-то из этих препаратов в практику, необходимо прежде провести клинические испытания на людях.
Всего в исследовании приняли участие 30 человек. Им давались разные комбинации лекарств.
Отмечается, что уже на пятый день пациенты, принимающие комбинацию гидроксихлорохина и азитромицина, выздоровели (результаты на коронавирус были отрицательными).
По словам ученых, требуются дополнительные исследования, хотя полученные результаты уже дают большую надежду на то, что пандемию удастся побороть.
По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 339 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 15 тысяч человек, однако более 96 тысяч заболевших выздоровели.