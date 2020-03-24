"Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Таиланд, Вьетнам, Турцию, ОАЭ, на Кубу

Также воздушный перевозчик по 30 апреля сокращает количество рейсов в Нью-Йорк, Бангкок, на Мальдивы. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" до 30 апреля приостанавливает рейсы в Таиланд, Вьетнам, Турцию, ОАЭ, на Кубу, сообщается на сайте компании.

"Временно будут приостановлены полеты "Аэрофлота" в/из Москвы в... Дубай (ОАЭ) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Ханой (Вьетнам) с 31 марта по 30 апреля 2020 года, Хошимин (Вьетнам) с 1 по 30 апреля 2020 года, Пхукет (Таиланд) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Гавану (Куба) с 29 марта по 30 апреля 2020 года, Анталию (Турция) с 28 марта по 30 апреля 2020 года", - говорится в публикации.

Кроме того, воздушный перевозчик по 30 апреля сокращает количество рейсов в Нью-Йорк, Бангкок, на Мальдивы.

Напомним, вчера в "Росавиации" сообщили, что в соответствии с поручением правительства России №ТГ-П12-2111 от 20.03.2020 с 00.00 мск 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств.

Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами >>

Приостанавливаются все полеты в иностранные государства, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города. В списке рейсов-исключений, опубликованном "Росавиацией", значатся полеты в 146 стран (в одну страну - только один рейс).

До этого в России уже ввели ограничения на авиасообщение с рядом стран: пассажирские перевозки приостановлены с Великобританией, США, Арабскими Эмиратами. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении стран Евросоюза, а также Швейцарии и Норвегии.