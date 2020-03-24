17:46 24 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Клиент Сбербанка вносит наличные деньги в банкомат

В России могут ограничить выдачу наличных в банкоматах

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
151 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200324/13748799/V-Rossii-mogut-ogranichit-vydachu-nalichnykh-v-bankomatakh.html

Прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. ЦБ России посоветовал банкам ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах, информирует РИА Новости.

Такие правила вводятся из-за распространения конронавируса. Также поручено проводить дезинфекцию банкоматов.

"Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке", — говорится в сообщении.

Также по информации ЦБ, прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса.

Центробанк Узбекистана также несколько дней назад рекомендовал при работе с клиентами напоминать им о приоритете безналичных платежей — онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам, а также свести к минимуму количество посещений банков для осуществления платежей.

Ничего наличного - просто карантин: ЦБ призывает платить картой или онлайн >>

ЦБ подчеркнул, что на время карантина самым безопасным способом оплаты является осуществление бесконтактных платежей.

Теги:
банки, банки, Карантин, коронавирус, безналичная оплата, наличные, деньги, Центробанк России, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дыхание весны: города мира под покрывалом из вишневых цветов - фотолента
Как самому сделать антисептическое средство — полезное видео
Стратегия развития транспортной системы Ташкента
Транспортная революция в Ташкенте - что изменится

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться