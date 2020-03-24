В России могут ограничить выдачу наличных в банкоматах

Прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. ЦБ России посоветовал банкам ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах, информирует РИА Новости.

Такие правила вводятся из-за распространения конронавируса. Также поручено проводить дезинфекцию банкоматов.

"Банкам также следует по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке", — говорится в сообщении.

Также по информации ЦБ, прежде чем выдавать наличные клиентам или загружать их в банкоматы, деньги нужно выдержать в банке в течение срока, который гарантирует гибель вируса.

Центробанк Узбекистана также несколько дней назад рекомендовал при работе с клиентами напоминать им о приоритете безналичных платежей — онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам, а также свести к минимуму количество посещений банков для осуществления платежей.

Ничего наличного - просто карантин: ЦБ призывает платить картой или онлайн >>

ЦБ подчеркнул, что на время карантина самым безопасным способом оплаты является осуществление бесконтактных платежей.