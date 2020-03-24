Мировые знаменитости запустили новый коронавирусный флешмоб "Я остаюсь дома"

Посыл у хэштега #Istayhomefor, которые знаменитости запустили в соцсетях, такой — не подвергайте опасности свое здоровье и своих близких, переждите пандемию вируса COVID-19 дома.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Звезды мировой величины запустили в соцсетях флешмоб — #IStayHomeFor.

Хэштег переводится как #Ясижудомадля и призывает всех к самоизоляции на время распространения коронавируса ради своих близких.

Начало необычному флешмобу положил известный актер и режиссер Кевин Бейкон ("Города на холме", "Ищейка"). Именно он опубликовал первое фото с табличкой в руках.

"Привет всем, сейчас очень важно оставаться дома и держаться на расстоянии от других, насколько это возможно. Это единственный способ предотвратить распространение #Coronavirus и спасти жизни. Чем больше из нас останется дома, тем безопаснее для тех, кто этого сделать не может", - так Бейкон подписал свою публикацию.

Позднее к акции присоединились другие именитые звезды.

Так, Эмма Уотсон ("Гарри Поттер", "Маленькие женщины") сделала фото с табличкой и написала, что объявляет режим самоизоляции ради своей бабушки, мамы и лучшего друга, который работает в сфере здравоохранения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma Watson (@emmawatson) 23 Мар 2020 в 12:04 PDT

Флешмоб также поддержал Дэвид Бекхэм. Он принял решение остаться дома на карантине ради своих детей и супруги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 19 Мар 2020 в 6:40 PDT

К акции присоединился и известный певец Элтон Джон. Ради своей семьи он также объявил о временной самоизоляции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elton John (@eltonjohn) 18 Мар 2020 в 6:34 PDT

Не осталась в стороне и актриса Ева Лонгория ("Отчаянные домохозяйки").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 19 Мар 2020 в 12:01 PDT

Режим самоизоляции объявила и всемирно известная певица Деми Ловато: ради своих родителей, соседей и, в конце концов, своего здоровья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 19 Мар 2020 в 5:56 PDT

Звезды призывают задуматься над тем, готовы ли мы ради себя и своих близких приостановить активную жизнь и переждать пик пандемии коронавируса дома на карантине.

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По последним данным, всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 378 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.

В Узбекистане общее число заболевших вируом COVID-19 достигло 50 человек.