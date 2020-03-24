Мировые знаменитости запустили новый коронавирусный флешмоб "Я остаюсь дома"

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Звезды мировой величины запустили в соцсетях флешмоб — #IStayHomeFor.
Хэштег переводится как #Ясижудомадля и призывает всех к самоизоляции на время распространения коронавируса ради своих близких.
Начало необычному флешмобу положил известный актер и режиссер Кевин Бейкон ("Города на холме", "Ищейка"). Именно он опубликовал первое фото с табличкой в руках.
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#IStayHomeFor @kikkosedg! Hey everybody, it’s now so important to stay home and keep our distance from others if you are able. It’s one way we can help prevent the spread of #Coronavirus and save lives. The more of us who can, make it safer for those who can’t. So if you’re home too like me, post a video or photo with a sign like mine, telling who you are staying home for and ask 6 friends to do the same. Post it with the hashtag #IStayHomeFor so I can see and share. The more folks involved, the merrier - We’re all connected by various degrees (Trust me, I know!) I’m kicking it off with @jimmyfallon @eltonjohn @Brandicarlile @kevinhart4real @ddlovato @davidbeckham - but I encourage YOU ALL to join in too! Let’s use this 6 Degree thing to do some good! . . . . #Corona #Coronavirus #StayHome #StaySafe #6Degrees #ThinkingOfYou #SpreadTheWord
"Привет всем, сейчас очень важно оставаться дома и держаться на расстоянии от других, насколько это возможно. Это единственный способ предотвратить распространение #Coronavirus и спасти жизни. Чем больше из нас останется дома, тем безопаснее для тех, кто этого сделать не может", - так Бейкон подписал свою публикацию.
Позднее к акции присоединились другие именитые звезды.
Так, Эмма Уотсон ("Гарри Поттер", "Маленькие женщины") сделала фото с табличкой и написала, что объявляет режим самоизоляции ради своей бабушки, мамы и лучшего друга, который работает в сфере здравоохранения.
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Флешмоб также поддержал Дэвид Бекхэм. Он принял решение остаться дома на карантине ради своих детей и супруги.
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К акции присоединился и известный певец Элтон Джон. Ради своей семьи он также объявил о временной самоизоляции.
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Не осталась в стороне и актриса Ева Лонгория ("Отчаянные домохозяйки").
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Режим самоизоляции объявила и всемирно известная певица Деми Ловато: ради своих родителей, соседей и, в конце концов, своего здоровья.
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Звезды призывают задуматься над тем, готовы ли мы ради себя и своих близких приостановить активную жизнь и переждать пик пандемии коронавируса дома на карантине.
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По последним данным, всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 378 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.
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