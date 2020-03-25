Угроза цунами на Курилах: около 400 человек эвакуировали

По предварительным данным, ориентировочное время подхода волны цунами к Курилам – 07.04 мск. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Тревога "Цунами" объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3 балла, около 400 человек эвакуировали, информирует региональное ГУ МЧС.

"Завершена эвакуация населения в безопасную зону. Эвакуировано около 400 человек. В результате землетрясения в Северо-Курильске имеются разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в ЦРБ Северо-Курильска. Котельная города работает в штатном режиме, электроснабжение в городе не нарушено", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ориентировочное время подхода волны цунами к Курилам – 07.04 мск.

Ранее сейсмологи сообщили, что произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов.

Жертв и разрушений нет.