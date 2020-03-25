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Вид на воды Тихого океана со смотровой площадки поселка Южно-Курильск на острове Кунашир.

Угроза цунами на Курилах: около 400 человек эвакуировали

© Sputnik /
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200325/13753916/Ugroza-tsunami-na-Kurilakh-okolo-400-chelovek-evakuirovali.html

По предварительным данным, ориентировочное время подхода волны цунами к Курилам – 07.04 мск. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Тревога "Цунами" объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3 балла, около 400 человек эвакуировали, информирует региональное ГУ МЧС.

"Завершена эвакуация населения в безопасную зону. Эвакуировано около 400 человек. В результате землетрясения в Северо-Курильске имеются разрушения стояков печных труб, нарушено электроснабжение и прорваны трубы отопления в ЦРБ Северо-Курильска. Котельная города работает в штатном режиме, электроснабжение в городе не нарушено", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ориентировочное время подхода волны цунами к Курилам – 07.04 мск.

Ранее сейсмологи сообщили, что произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. 

Жертв и разрушений нет.

Теги:
землетрясение, Курилы



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