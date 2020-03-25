За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В России уже 658 заболевших коронавирусом в 55 регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах, сообщает оперштаб.

За последние сутки выписано по выздоровлению пять человек в Москве. Также выписаны один человек в Нижнем Новгороде и один в Калининграде. За весь период по России выписано 29 граждан.

Ранее Голикова поручила регионам временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты, а также запретить курение кальянов в ресторанах и барах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.