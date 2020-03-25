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Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса

В России уже 658 заболевших коронавирусом

© Sputnik / Илья Питалев
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (294)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200325/13759409/V-Rossii-uzhe-658-zabolevshikh-koronavirusom.html

За последние сутки в России зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В России уже 658 заболевших коронавирусом в 55 регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова РИА Новости.

За последние сутки в РФ зарегистрировано 163 случая новой коронавирусной инфекции в 20 регионах, сообщает оперштаб.

За последние сутки выписано по выздоровлению пять человек в Москве. Также выписаны один человек в Нижнем Новгороде и один в Калининграде. За весь период по России выписано 29 граждан.

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Ранее Голикова поручила регионам временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты, а также запретить курение кальянов в ресторанах и барах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.

 

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (294)
Теги:
Карантин, коронавирус, Россия, Россия



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