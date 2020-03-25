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Принц Чарльз заболел коронавирусом — британские СМИ

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (295)
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Sputnik
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200325/13762487/Prints-Charlz-zabolel-koronavirusom--britanskie-SMI.html

Принцу Уэльскому на сегодняшний день 71 год, и он входит в группу риска. Как ранее отмечали ученые, именно пожилые люди больше всего подвержены заболеванию.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Принц Чарльз сдал анализ на вирус COVID-19. Он оказался положительным.

Королева Великобритании Елизавета II
© REUTERS /
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Об этом пишут Sky News и ITV News со ссылкой на источники, близкие к королевству. Тем не менее официального подтверждения этой информации пока нет.

Сообщается, что у 71-летнего принца Уэльского, сына королевы Елизаветы II, были легкие симптомы, но в общем и в целом он находится в добром здравии и в течение последних нескольких дней работает из дома. 

Супруга принца Чарльза — Камилла — также сдала тест на вирус, однако он был отрицательным. Сейчас супружеская чета находится в самоизоляции в их частном доме в Шотландии.

Накануне в Великобритании ввели строгий карантин в качестве меры против распространения коронавируса. На данный момент, в стране зафиксировано более 8 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали более 400 человек.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 416 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 18 тысяч человек, однако более 101 тысячи заболевших выздоровели. 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (295)
Теги:
коронавирус, Великобритания



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