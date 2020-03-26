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Гимн, звуки банкомата и мурчание кота - что россияне слушают на удаленке

Jeshu John
В мире
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19 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200326/13768224/Gimn-zvuki-bankomata-i-murchanie-kota---chto-rossiyane-slushayut-na-udalenke.html

Пользователи также отметили, что решительности им добавляют саундтреки к бондиане и супергеройским фильмам.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В России, работая в удаленном режиме в период пандемии, слушают группу Queen, Bon Jovi и звуки банкомата, отсчитывающего купюры, информирует РИА Новости со ссылкой на "Яндекс. Музыка".

"Также россияне предпочитают гимн России, мурчание котиков, хиты Глории Гейнор, Валерия Меладзе, "Руки вверх!", а также группу The Killers с песней Mr. Brightside и трек Zombie команды The Cranberries", - говорится в сообщении.

Пользователи также отметили, что решительности им добавляют саундтреки к бондиане и супергеройским фильмам.

Для концентрации слушатели предпочитают классическую и инструментальную музыку или фоновые звуки. В топе — композиции Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова.

Среди популярных звуков — шум дождя, морских волн, леса и потрескивание горящих в камине дров. Некоторые пользователи сказали, что с удовольствием поработают под стук колес поезда, шум города и кофейни.

ЯсноПонятно
Sputnik
"Все это я мог бы делать из дома!" Офис, удаленка или фриланс?

Чтобы дать себе немного личного времени и занять детей, родители чаще предлагают им послушать русские народные сказки, "Бременских музыкантов", "Смешариков", "Фиксиков".

Отвлечься самим, по словам пользователей, помогают подкасты: "Истории русского секса" слушают в обеденный перерыв, а "Одно расстройство" — в конце дня.

Напомним, 80 процентов россиян перешли на удаленный режим работы в связи с пандемией коронавируса.

Теги:
работа, музыканты, музыка, Россия, Россия



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