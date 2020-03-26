США и КНР согласились отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20 — СМИ

Как отметил источник, мы все живем на одной планете и пандемия - это наша общая проблема. Этот тезис и станет основополагающим на предстоящем саммите G20.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Власти Китая и США решили отложить в сторону свои разногласия по коронавирусу в ходе предстоящего саммита G20.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post.

Издание приводит слова дипломатического источника, знакомого с переговорами.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные. Китайски дипломат призвал США быть откровенными и обнародовать всю информацию.

После этого Госдепартамент США обвинил КНР в "наглой кампании по дезинформации".

Сейчас же сообщается, что обе стороны "возьмут тайм-аут в своих взаимных обвинениях по коронавирусу и сосредоточатся на проблемах пандемии".

Как отметил источник, мы все живем на одной планете и пандемия - это наша общая проблема. Этот тезис и станет основополагающим на предстоящем саммите G20.

Ранее в ООН призвали страны "Большой двадцатки" отменить все санкции для совместной борьбы с COVID-19.

По словам генсека организации Антониу Гутерреша, сейчас мир вступил в период "солидарности, а не изоляции".

В России данную инициативу поддержали.