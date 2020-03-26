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Флаги США и Китая

США и КНР согласились отложить разногласия по COVID-19 на саммите G20 — СМИ

AP Photo/Andy Wong
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200326/13768770/SShA-i-KNR-soglasilis-otlozhit-raznoglasiya-po-COVID-19-na-sammite-G20--SMI.html

Как отметил источник, мы все живем на одной планете и пандемия - это наша общая проблема. Этот тезис и станет основополагающим на предстоящем саммите G20. 

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Власти Китая и США решили отложить в сторону свои разногласия по коронавирусу в ходе предстоящего саммита G20. 

Генеральны секретарь ООН Антониу Гутерреш
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
ООН призвала страны G20 отменить все санкции для совместной борьбы с COVID-19

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету South China Morning Post. 

Издание приводит слова дипломатического источника, знакомого с переговорами. 

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в Ухань могли завезти американские военные. Китайски дипломат призвал США быть откровенными и обнародовать всю информацию. 

После этого Госдепартамент США обвинил КНР в "наглой кампании по дезинформации".

Сейчас же сообщается, что обе стороны "возьмут тайм-аут в своих взаимных обвинениях по коронавирусу и сосредоточатся на проблемах пандемии".

Как отметил источник, мы все живем на одной планете и пандемия - это наша общая проблема. Этот тезис и станет основополагающим на предстоящем саммите G20. 

Ранее в ООН призвали страны "Большой двадцатки" отменить все санкции для совместной борьбы с COVID-19. 

По словам генсека организации Антониу Гутерреша, сейчас мир вступил в период "солидарности, а не изоляции". 

В России данную инициативу поддержали.

Теги:
Китай, США, саммит, G20, коронавирус



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