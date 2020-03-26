В Москве приостанавливается работа всех ресторанов и кафе

Московские рестораны смогут работать на вынос и доставку заказов. Подробности читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Москве с 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа всех ресторанов, кафе, столовых и буфетов, сообщает РИА Новости.

"Московские рестораны смогут работать на вынос и доставку заказов", - говорится в указе.

С начала года COVID-19 уже унес жизни многих тысяч людей во всем мире, число инфицированных исчисляется сотнями тысяч и с каждым днем оно растет. В России на настоящий момент удается держать ситуацию под контролем. Правительство страны предпринимает все возможное, чтобы в столице России и ее регионах был поставлен надежный барьер распространению коронавируса.

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Россия с 27 марта полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза граждан.

Напомним, 23 марта в России вступило в силу ограничение на авиасообщение со всеми странами, кроме рейсов из Москвы в столицы или другие крупные города.

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Также стало известно, что в России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. При этом заработная плата сохранится.

Аналогичные меры приняты и в отношении российских студентов: с 28 марта по 5 апреля всех учащихся вузов отправят на каникулы.