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Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV

Самоизоляция не выход: в ВОЗ пояснили, как бороться с коронавирусом

© REUTERS / DADO RUVIC
В мире
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (306)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200326/13772058/Samoizolyatsiya-ne-vykhod-VOZ-poyasnili-kak-borotsya-s-koronavirusom.html

По мнению главы ВОЗ, есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. Подробности - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

"Такие меры позволят выиграть время с распространением коронавируса, однако для спасения жизней этого недостаточно", - говорит Гебреисус.

По его мнению, есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса:

- улучшить систему здравоохранения;

- подготовить медицинский персонал, который будет готов работать с зараженными;

- готовить дополнительные больницы для приема пациентов;

- следить за всеми контактами инфицированных; 

-  выявить всех инфицированных;

- увеличить число тестов на коронавирус.

Такие меры не только остановят распространение вируса, но и не допустят возобновления эпидемии после снятия всех ограничений.

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Напомним, всего в мире коронавирусом заразились более 466 тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а свыше 113 тысяч вылечились.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (306)
Теги:
Карантин, коронавирус



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