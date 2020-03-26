Самоизоляция не выход: в ВОЗ пояснили, как бороться с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
"Такие меры позволят выиграть время с распространением коронавируса, однако для спасения жизней этого недостаточно", - говорит Гебреисус.
По его мнению, есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса:
- улучшить систему здравоохранения;
- подготовить медицинский персонал, который будет готов работать с зараженными;
- готовить дополнительные больницы для приема пациентов;
- следить за всеми контактами инфицированных;
- выявить всех инфицированных;
- увеличить число тестов на коронавирус.
Такие меры не только остановят распространение вируса, но и не допустят возобновления эпидемии после снятия всех ограничений.
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Напомним, всего в мире коронавирусом заразились более 466 тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а свыше 113 тысяч вылечились.