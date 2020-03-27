09:52 27 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск

В Москве оценивают возможность продления выходных

© Sputnik / Eugene Odinokov
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (309)
101 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200327/13778641/V-Moskve-otsenivayut-vozmozhnost-prodleniya-vykhodnykh.html

Накануне президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. В Москве в конце следующей недели примут решение о возможности продления нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "Россия 1".

"В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры", - сказала Ракова.

Накануне президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Как ожидается, длинные выходные помогут сдержать распространение COVID-19 на территории РФ.

Следующая неделя в России объявлена нерабочей и неучебной >>

Аналогичные меры приняты и в отношении российских студентов: с 28 марта по 5 апреля всех учащихся вузов отправят на каникулы. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (309)
Теги:
коронавирус, Карантин, Москва, Москва, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжество природы — дикие животные вышли на опустевшие улицы городов
Микки Рурк освободился из рижского отеля после недели карантина
"Пока, Рига!": актер Микки Рурк освободился из отеля после недели карантина
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться