В Москве оценивают возможность продления выходных

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. В Москве в конце следующей недели примут решение о возможности продления нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "Россия 1".

"В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры", - сказала Ракова.

Накануне президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Как ожидается, длинные выходные помогут сдержать распространение COVID-19 на территории РФ.

Следующая неделя в России объявлена нерабочей и неучебной >>

Аналогичные меры приняты и в отношении российских студентов: с 28 марта по 5 апреля всех учащихся вузов отправят на каникулы. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.