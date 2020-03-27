МИА "Россия сегодня" объединяет усилия с Альянсом по борьбе с коронавирусом

"МИА "Россия сегодня" возьмет на себя информационное обеспечение проектов альянса для того, увеличить охват населения.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. МИА "Россия сегодня" присоединилось к Альянсу по борьбе с коронавирусом, созданному Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекс" и Mail.ru Group, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

"МИА "Россия сегодня" примет активное участие в информационном обеспечении проектов альянса", - отметили в пресс-службе.

Как мы сообщали, первым совместным проектом РФПИ и МИА "Россия сегодня" в рамках борьбы с коронавирусом стала публикация три дня назад в России "Руководства по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19". Издание было написано китайскими медиками на основе клинического опыта конца 2019 - начала 2020 года.

Справочник комплексно описывает накопленный опыт в сфере профилактики и контроля, диагностики и лечения, а также ухода за инфицированными пациентами.

РФПИ, МИА "Россия сегодня" и Сеченовский университет осуществили его оперативный перевод с китайского языка и издание в России. Он бесплатно распространяется по лечебным учреждениям, предприятиям и среди всех заинтересованных специалистов.

"Руководство по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19" доступно для скачивания по ссылке: https://rdif.ru/data/file/COVID_19_Book.pdf.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заверил, что агентство задействует все свои ресурсы для информирования людей о коронавирусе.

"Мы решили присоединиться к альянсу, чтобы использовать все свои мощности, все ресурсы нашего международного агентства, для максимально оперативного и достоверного информирования людей в этот сложнейший период и для поиска новых практик борьбы с коронавирусом. Сейчас это наш профессиональный долг, наша общая ответственность", - сказал Киселев.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что необходимым условием победы над коронавирусом является одновременно объективное и максимально оперативное информирование граждан о текущей ситуации и принимаемых мерах борьбы с распространением вируса.

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"Профессионализм и оперативность МИА "Россия сегодня" значимо усилят альянс и качественно поддержат информационное обеспечение его проектов. Агентство уже продемонстрировало свои возможности поиска новых практик и информирования общественности о них, издав совместно с РФПИ русскоязычную версию руководства по борьбе с коронавирусом, которое содержит бесценный опыт ведущей клиники Китая, оказавшейся на передовой борьбы с новым вирусом. Достоверность, оперативность и высокое качество информации РИА Новости и Sputnik, входящих в МИА "Россия сегодня", всегда были на высоте, и сейчас они остаются наиболее полными источниками новостей для людей", - заявил он.