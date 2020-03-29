В России создали лекарство для лечения COVID-19

Научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения коронавируса с учетом китайского и французского опыта.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Российские ученые представили препарат для лечения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства РФ.

Отмечается, что новое средство было создано на основе противомалярийного препарата мефлохина.

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких", - рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

По ее словам, новый препарат позволит эффектно лечить пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.

Российские специалисты также ведут работу по созданию на основе мефлохина безопасную схему профилактики коронавируса. Это, как ожидается, позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и в будущем взять инфекцию под контроль.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже более 570 тысяч человек, свыше 26,5 тысячи скончались.

В России выявлено 1 264 случаев заражения COVID-19, при этом 817 — в Москве.

В Узбекистане диагноз подтвердился у 133 граждан республики, при этом семеро пациентов уже выздоровели и были отправлены на реабилитацию.