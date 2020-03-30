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Китай объявил об окончании эпидемии коронавируса в стране

© AFP 2018 / STR
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (315)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200330/13800858/Kitay-obyavil-ob-okonchanii-epidemii-koronavirusa-v-strane.html

За последние несколько дней количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом внутри страны меньше трех тысяч.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Китае удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, сообщает издание Xinhua.

За последние несколько дней количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом внутри страны меньше трех тысяч.

"Однако новый виток борьбы с вирусом в Китае возможен, так как количество завозных случаев продолжает расти", - говорится в информации.

Напомним, Китай занимает третье место по количеству случаев заражения, выявленных в стране (81 439). Его обогнали США (122 666) и Италия (92 472). Всего в Китае от заражения коронавирусом умерли 3,3 тысячи человек.

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Изначально эпицентром распространения нового вируса был Китай, однако в первой половине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала центром пандемии Европу из-за стремительно растущего количества заболеваний. Затем представитель ВОЗ Маргарет Харрис сказала, что потенциально следующим очагом заражения могут стать США.

 

 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (315)
Теги:
коронавирус, Китай, Китай



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