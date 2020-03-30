Пережил "испанку", войну и COVID-19: в Италии выздоровел 101-летний пациент

Как отметила вице-мэр Римини Глория Лизи, история этого мужчины говорит о том, что даже в 101 год судьба не предрешена.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Настоящее чудо произошло в итальянском городе Римини. Эту историю опубликовало местное издание ReminiToday.

В середине марта в городскую больницу Infirmi доставили 101-летнего мужчину, у которого был диагностирован коронавирус.

Считается, что пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, а потому чаще всего становятся жертвами COVID-19.

Однако этот пациент оказался настоящим бойцом, выздоровел и уже спустя неделю был выписан. Домой его забрали родные.

Имя мужчины не называется, однако пользователи соцсетей выяснили, что это Альберто Беллуччи.

Мужчина родился в 1919 году — в разгар пандемии испанского гриппа, который унес жизни около 600 тысяч итальянцев. Во время Второй мировой войны он трижды спасался от нацистов.

Eccolo Alberto Bellucci, 101 ANNI di Rimini, scampato al #coronavirus.



Scampato per tre volte ai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, dice "Mi avevano chiesto di tornare, e sono tornato. Ora ho voglia di mangiare qualcosa di caldo".



Buona salute, Alberto. E grazie. pic.twitter.com/Y4054qeKG3 — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) March 27, 2020

"Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и возрождение. Но как только он перешагнул за 100 лет жизни, судьба бросила ему ещё один вызов, невидимый и в то же время ужасный. Надежда на будущее нашлась в теле человека старше ста лет на фоне печальных хроник последних недель об опасности вируса для пожилых. Тем не менее он сделал это — семья забрала его домой вчера вечером, чтобы показать нам, что даже для 101-летних будущее еще не предопределено", — сказала вице-мэр Римини Глория Лизи.

Напомним, Италия стала одним из европейских очагов распространения пандемии. На данный момент, республика находится на первом месте в мире по числу жертв COVID-19.

Всего в мире заражены уже более 665 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.