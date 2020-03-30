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Флаги на крыше здания в Италии.

Пережил "испанку", войну и COVID-19: в Италии выздоровел 101-летний пациент

© Sputnik / Александр Вильф
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200330/13803346/Perezhil-ispanku-voynu-iCOVID-19-vItalii-vyzdorovel-101-letniy-patsient.html

Как отметила вице-мэр Римини Глория Лизи, история этого мужчины говорит о том, что даже в 101 год судьба не предрешена.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Настоящее чудо произошло в итальянском городе Римини. Эту историю опубликовало местное издание ReminiToday. 

Servizio Coronavirus, flash mob dai balconi per urlare Forza Italia, Forza Napoli!
YouTube / Redazione In Terris
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В середине марта в городскую больницу Infirmi доставили 101-летнего мужчину, у которого был диагностирован коронавирус.

Считается, что пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, а потому чаще всего становятся жертвами COVID-19. 

Однако этот пациент оказался настоящим бойцом, выздоровел и уже спустя неделю был выписан. Домой его забрали родные. 

Имя мужчины не называется, однако пользователи соцсетей выяснили, что это Альберто Беллуччи.

Мужчина родился в 1919 году — в разгар пандемии испанского гриппа, который унес жизни около 600 тысяч итальянцев. Во время Второй мировой войны он трижды спасался от нацистов. 

"Он видел все: голод, боль, прогресс, кризис и возрождение. Но как только он перешагнул за 100 лет жизни, судьба бросила ему ещё один вызов, невидимый и в то же время ужасный. Надежда на будущее нашлась в теле человека старше ста лет на фоне печальных хроник последних недель об опасности вируса для пожилых. Тем не менее он сделал это — семья забрала его домой вчера вечером, чтобы показать нам, что даже для 101-летних будущее еще не предопределено", — сказала вице-мэр Римини Глория Лизи.

Напомним, Италия стала одним из европейских очагов распространения пандемии. На данный момент, республика находится на первом месте в мире по числу жертв COVID-19.

Всего в мире заражены уже более 665 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.

Теги:
пенсионер, коронавирус, Италия



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