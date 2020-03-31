Ученые выявили связь между смертностью от COVID-19 и прививкой от туберкулеза

Специалисты отметили следующее: в странах, где подобная вакцинация не проводилась или начала проводиться недавно, зафиксировано больше всего пострадавших от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от коронавируса в мире и тем, как давно населению той или иной страны проводили вакцинацию против туберкулеза при помощи прививки БЦЖ.

Результаты исследования размещены на портале medRxiv.

Ученые проанализировали данные о заболеваемости в США, Италии, Нидерландах, Италии, Бельгии и других стран, где никогда среди населения не проводилась вакцинация БЦЖ или же где подобные прививки начали делать совсем недавно.

Выяснилось, что уровень заболеваемости COVID-19 в этих странах в четыре раза выше, чем в среднем по миру. Это также касается и показателей смертности.

Специалисты отметили, что в государствах, где широко применяется практика вакцинация населения против туберкулеза, наблюдается крайне низкий уровень смертности от коронавируса.

Ученые пришли к выводу, что прививка от туберкулеза может стать одним из ключевых преимуществ и инструментов в борьбе с пандемией.

Напомним, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 693 тысячи человек, более 33 тысяч скончались, свыше 165 тысяч вылечились.