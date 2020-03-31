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Ученые выявили связь между смертностью от COVID-19 и прививкой от туберкулеза

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (323)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200331/13813288/Uchenye-vyyavili-svyaz-mezhdu-smertnostyu-ot-COVID-19-i-privivkoy-ot-tuberkuleza.html

Специалисты отметили следующее: в странах, где подобная вакцинация не проводилась или начала проводиться недавно, зафиксировано больше всего пострадавших от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от коронавируса в мире и тем, как давно населению той или иной страны проводили вакцинацию против туберкулеза при помощи прививки БЦЖ.

Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV
© REUTERS / DADO RUVIC
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Результаты исследования размещены на портале medRxiv.

Ученые проанализировали данные о заболеваемости в США, Италии, Нидерландах, Италии, Бельгии и других стран, где никогда среди населения не проводилась вакцинация БЦЖ или же где подобные прививки начали делать совсем недавно.

Выяснилось, что уровень заболеваемости COVID-19 в этих странах в четыре раза выше, чем в среднем по миру. Это также касается и показателей смертности. 

Специалисты отметили, что в государствах, где широко применяется практика вакцинация населения против туберкулеза, наблюдается крайне низкий уровень смертности от коронавируса.

Ученые пришли к выводу, что прививка от туберкулеза может стать одним из ключевых преимуществ и инструментов в борьбе с пандемией.

Напомним, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 693 тысячи человек, более 33 тысяч скончались, свыше 165 тысяч вылечились. 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (323)
Теги:
здоровье, туберкулез, коронавирус



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