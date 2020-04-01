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Больше никаких рукопожатий: Путин перешел на "дистанционную работу"

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200401/13825530/Bolshe-nikakikh-rukopozhatiy-Putin-pereshel-na-distantsionnuyu-rabotu.html

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин не принимает показательных мер, он принимает меры действенные.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин вслед за остальным миром перешел на преимущественно дистанционный режим работы. 

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Путин в спецкостюме посетил больных коронавирусом — видео

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости. 

Первое дистанционное совещание с министрами состоялось уже сегодня. Российский лидер пообщался с чиновниками в режиме видеоконференции из своей резиденции в Ново-Огареве.

По словам Пескова, это не первый раз, когда президент проводит встречу в удаленном формате. Недавний пример — онлайн-саммит лидеров стран G20, который прошел 26 марта. Путин участвовал в саммите дистанционно, опять же, из своей резиденции. 

Пресс-секретарь отметил, что у Путина нет нужды демонстративно показывать, что он не покидает дом и находится на самоизоляции, как все остальные граждане. 

"Президент обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные", — подчеркнул он.

Песков также прокомментировал ситуацию с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого был диагностирован коронавирус.

Отметим, что буквально неделю назад Проценко за руку здоровался с Путиным, прибывшим в больницу, и приветствовал других высокопоставленных лиц, включая самого пресс-секретаря.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Президент РФ В. Путин посетил больницу в Коммунарке

Песков ответил, что все, кто был с президентом в Коммунарке, каждый день сдают тест на COVID-19, в том числе и он сам.

По последним данным, в России зафиксировано 2 777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончались, выздоровели — 190.

Общее число инфицированных в мире составляет более 750 тысяч человек, жертвами пандемии стали свыше 36 тысяч человек.

Теги:
Дмитрий Песков, работа, Россия, Владимир Путин, коронавирус



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