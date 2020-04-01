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Свадебные кольца

В России до лета приостановят регистрацию и расторжение браков

© Sputnik / AlexTikhomirov
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200401/13826039/V-Rossii-do-leta-priostanovyat-registratsiyu-i-rastorzhenie-brakov.html

В случае, если по каким-то причинам дату свадьбы перенести нельзя, регистрация брака должна проходить без гостей.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Министерстве юстиции РФ предложили приостановить работу ЗАГСов на время пандемии коронавируса. Данное предложение одобрил и утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

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В ведомстве считают, что тем, кто уже выбрал дату свадьбы, нужно ее перенести на более поздний срок. Парам предложили рассматривать даты, начиная с 1 июня 2020 года.

В исключительных случаях свадьбу провести все-таки можно, однако на церемонии заключения брака должны присутствовать только непосредственно жених и невеста, никаких гостей быть не должно.

По последним данным, в России зафиксировано 2 777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончались, выздоровели — 190.

В большинстве городов и областей России с 30 марта действует режим самоизоляции.

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Он подразумевает, что граждане выходят на улицу лишь по уважительным причинам (в магазин, аптеку, за медицинской помощью или выгулять собаку), а в остальное время сидят дома.

Данная мера призвана остановить распространение коронавируса по территории страны. 

Общее число инфицированных в мире составляет более 750 тысяч человек, жертвами пандемии стали свыше 36 тысяч человек.

Теги:
коронавирус, ЗАГС, развод, брак, Россия



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