Более 5,1 тыс. человек умерли от коронавируса в США

Больше всего смертей в Штатах от коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке - 1 374. Читайте подробно в материале.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Число жертв коронавируса в США превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразилось более 215 тысяч, проинформировали в американском Университете Джона Хопкинса.

"Число подтвержденных случаев составило 215 417, число смертей - 5 116", - говорится в сообщении.

Больше всего смертей в США от коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке - 1 374.

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Двадцать четвертого марта ВОЗ заявила, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса, так как в стране фиксируются очень быстрые темпы роста числа зараженных.