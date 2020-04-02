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"Заснули и не проснулись": медики из РФ нашли в Италии "странные" смерти

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (338)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200402/13829006/Zasnuli-i-ne-prosnulis-mediki-iz-RF-nashli-v-Italii-strannye-smerti.html

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В охваченной эпидемией коронавируса итальянской Ломбардии прибывшие на помощь итальянским коллегам российские врачи выявили новые особенности заболевания, информирует РИА Новости.

"В городе Громо было зафиксировано несколько случаев, когда люди, у которых был диагностирован коронавирус, просто засыпали и не просыпались", - говорится в сообщении.

Известно, что до летального исхода серьезных симптомов болезни у них не проявлялось.

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять.

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Напомним, Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы уже свыше 110 тысяч случаев заражения, почти 17 тысяч больных выздоровели, погибли 13 155 человек.

Ранее Россия направила вирусологов и эпидемиологов на помощь итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В Италию их доставили 15 самолетов ВКС РФ.

 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (338)
Теги:
Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Италия, Италия



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