"Заснули и не проснулись": медики из РФ нашли в Италии "странные" смерти

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В охваченной эпидемией коронавируса итальянской Ломбардии прибывшие на помощь итальянским коллегам российские врачи выявили новые особенности заболевания, информирует РИА Новости.

"В городе Громо было зафиксировано несколько случаев, когда люди, у которых был диагностирован коронавирус, просто засыпали и не просыпались", - говорится в сообщении.

Известно, что до летального исхода серьезных симптомов болезни у них не проявлялось.

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять.

Напомним, Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним официальным данным, на Апеннинах зафиксированы уже свыше 110 тысяч случаев заражения, почти 17 тысяч больных выздоровели, погибли 13 155 человек.

Ранее Россия направила вирусологов и эпидемиологов на помощь итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В Италию их доставили 15 самолетов ВКС РФ.