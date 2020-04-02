За сутки в РФ выявлен 771 случай коронавируса

При этом сообщается, что 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 — в Московской области, в Петербурге — 22.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Всего лишь за один день в России выявлен 771 случай заражения коронавирусом в 29 регионах, информируют в оперштабе.

В итоге общее количество заболевших в стране достигло 3 548.

При этом сообщается, что 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 — в Московской области, в Петербурге — 22.

Кстати, в России ученые инновационного центра "Сколково" обнаружили способ, который может быть эффективным против коронавируса.

Как оказалось, обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.

Ученые отмечают, что при определенных химических процессах образуются "агрессивные" формы кислорода и водорода, а также хлорноватистая кислота. Эти вещества способны уничтожить клетки вирусов.

В России узнали о способе уничтожения коронавируса >>

Применять жидкость можно для обработки медицинских масок, разнообразных поверхностей, а также для распыления в воздухе.

Напомним, согласно последним данным ВОЗ, всего в мире заражены свыше 900 тыс. человек. В настоящий момент самая тяжелая ситуация наблюдается в США, Италии, Испании и других европейских странах. В Китае несколько дней назад заявили о прекращении эпидемии.