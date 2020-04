Путин снова выступит перед россиянами

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Сегодня после 16.00 президент снова обратится к нации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, 25 марта Путин также обратился к гражданам России в связи с распространением коронавируса.