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Путин снова выступит перед россиянами

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200402/13833486/Putin-snova-vystupit-pered-rossiyanami.html

До этого глава РФ обращался к гражданам России чуть более недели назад. В своем заявлении он объявил о нерабочей неделе.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Сегодня после 16.00 президент снова обратится к нации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения", - сказал Песков журналистам.

Напомним, 25 марта Путин также обратился к гражданам России в связи с распространением коронавируса.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
За сутки в РФ выявлен 771 случай коронавируса

Тогда он подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье людей. Президент предложил ряд мер для снижения скорости распространения болезни, а также поддержки граждан и бизнеса.

Также президент России сообщил о решении перенести голосование по внесению поправок в Конституцию.

По последним данным, в России общее число заболевших достигло 3 548 человек, 235 пациентов выздоровели, 30 - умерли. Проведено более 536 тысяч тестов.

Теги:
коронавирус, Владимир Путин, Россия



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