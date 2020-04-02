Коронавирус нипочём: в Таджикистане стартует футбольный сезон

Отличительной чертой предстоящих матчей станет то, что они пройдут при пустых трибунах. Примечательно, что, по официальным данным, в республике до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В то время, как все страны объявили о карантине и прекращении всех массовых и спортивных мероприятий, Таджикистан решил от них не отказываться.

Речь идет о футбольном чемпионате, который стартует уже в субботу. О том, что матчи национального первенства все же состоятся, сообщается на сайте Федерация футбола Таджикистана (ФФТ).

Однако у предстоящих матчей есть одна отличительная особенность: они будут проходить без зрителей.

"Меры приняты в целях защиты здоровья населения. Ранее Министерство здравоохранения Республики Таджикистан рекомендовало уменьшить массовые мероприятия в стране из-за угрозы коронавируса. Федерация футбола Таджикистана поддерживает эту рекомендацию и, в целях предосторожности, матч за Суперкубок страны <...> было решено провести без зрителей", – говорится в сообщении.

Таким образом, Таджикистан станет второй страной, которая проведет футбольный чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса.

Первым государством, которое решительно сказало "нет" самоизоляции, стала Беларусь. Страна не только не приостановила чемпионат по футболу, но и не стала ограничивать доступ зрителей к трибунам. По мнению властей, в Беларуси ситуация с коронавирусом не критическая, хотя свыше 100 случаев заражения COVID-19 все же было зарегистрировано.

А в Таджикистане, тем временем, по официальным данным, до сих пор не выявлено ни единого случая заражения коронавирусом.

Мировая статистика не такая оптимистичная: по всей планете инфицированы уже более 820 тысяч человек, свыше 40 тысяч пациентов скончались.