Россиянин "спрятался" от COVID-19 в палатке на пляже и был оштрафован

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Евпатории сотрудники транспортной полиции обнаружили на пляже жившего там в палатке мужчину. Таким образом 42-летний житель Пермского края планировал уйти на самоизоляцию.

Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте Житель Пермского края оштрафован в Крыму за попытку самоизолироваться в палатке

Выяснилось, что мужчина прибыл в Севастополь в середине марта на автобусе. Он приобрел оборудование для отдыха и проживания и отправился путешествовать.

"Некоторое время отдыхал в Сочи и на территории Краснодарского края, а потом вернулся в Крым. Путешественник передвигался на такси с прицепным устройством, так как благоустроенная палатка имела значительный вес и размер. На пляже Евпатории он разместил ее для дальнейшего проживания до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции", – говорится в сообщении МВД.

Нарушителя карантинного режима привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

До пяти лет тюрьмы: как в РФ будут наказывать за фейки о коронавирусе >>

В России, как и в Узбекистане, ведется активная борьба с лицами, пренебрегающими правилами самоизоляции. Наказание за их нарушение может быть не только административным, но и уголовным.

Так, недавно в Крыму возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который, зная о том, что болен COVID-19, нарушил режим самоизоляции и заразил человека.

Карантин объявлен во многих городах и регионах России. Так, с 30 марта по 30 апреля в Москве и Подмосковье стали действовать дополнительные меры карантина. Прежде всего, запрещается выходить из дома (можно только в случаях необходимости).

По последним данным, в России зафиксировано 5 389 случаев заражения COVID-19, 45 человек скончались, 355 выздоровели.

Всего в мире инфицированы уже более 1,2 миллиона человек, более 64 тысяч пациентов скончались, количество вылечившихся превысило 246 тысяч человек.