Добавляйся в "аську": старейший мессенджер ICQ снова в деле

Приложения для групповых видеозвонков показали взрывной рост за последние недели в связи с переходом сотрудников на удаленную работу.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Mail.ru Group решила перезапустить и ребрендировать старейший мессенджер ICQ с фокусом на групповое общение, сообщает VC.

"ICQ New дополнен технологиями искусственного интеллекта, которые используются для быстрых ответов исходя из контекста, сможет автоматически расшифровывать голосовые сообщения, будет доступна платформа для создания ботов. Также фокус сделан на групповое общение — аудио- и видеозвонки с числом участников до 30 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации Mail.ru, приложения для групповых видеозвонков показали взрывной рост за последние недели в связи с переходом сотрудников на удаленную работу.

Что было в первом письме на e-mail и откуда взялся спам: 30 лет Интернету >>

По данным Mediascope, в январе 2020 года лидерами по аудитории в России стали WhatsApp, Viber и Telegram с 68 млн, 34 млн и 22 млн пользователей старше 12 лет в месяц соответственно. У ICQ — 439 тысяч пользователей, у TamTam — 295 тысяч, приводит данные аналитиков газета.

Обновленная версия ICQ уже доступна в магазине приложений Apple, версия для Android будет доступна в ближайшее время.