Чем больше людей носят маски, тем быстрее пройдет пандемия — ученые

По последним данным, всего в мире COVID-19 заражены более 1,2 миллиона человек, более 262 тысяч выздоровели, жертвами пандемии стали свыше 69 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Ученые нашли доказательства того, что ношение медицинской маски помогает замедлить темпы распространения пандемии COVID-19.

Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Специалисты провели эксперимент при участии 246 человек с подозрением на респираторные вирусные инфекции. Результаты были следующими: у 111 человек, находившихся в масках, количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха, значительно снизилось.

Количество частиц различных вирусов, витающих в воздухе рядом с инфицированными пациентами, фиксировал специальный аппарат Gesundheit II.

Между тем его изобретатель Джон Мильтон, что медицинские маски — не самое надежное средство защиты от различных вирусов, в том числе COVID-19.

По его мнению, гораздо большую эффективность в борьбе с инфекциями покажут ультрафиолетовые лампы и новейшие системы вентиляции, установленные в общественных местах.

Ранее специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США настоятельно рекомендовали всем гражданам носить в общественных местах тканевые лицевые повязки.

Отмечается, что данные средства защиты должны носить абсолютно все, даже те, у кого, как им кажется, нет симптомов вируса.

Ученые подчеркивают: носители коронавируса не всегда могут знать о том, что они — переносчики опасной инфекции.

По последним данным, всего в мире COVID-19 заражены более 1,2 миллиона человек, более 262 тысяч выздоровели, жертвами пандемии стали свыше 69 тысяч человек.