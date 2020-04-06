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Чем больше людей носят маски, тем быстрее пройдет пандемия — ученые

© AFP 2018 / Andrej Isakovic
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200406/13862275/Nosit-meditsinskuyu-masku-v-period-pandemii-zhiznenno-vazhno--uchenye.html

По последним данным, всего в мире COVID-19 заражены более 1,2 миллиона человек, более 262 тысяч выздоровели, жертвами пандемии стали свыше 69 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Ученые нашли доказательства того, что ношение медицинской маски помогает замедлить темпы распространения пандемии COVID-19.

Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

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Специалисты провели эксперимент при участии 246 человек с подозрением на респираторные вирусные инфекции. Результаты были следующими: у 111 человек, находившихся в масках, количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха, значительно снизилось.

Количество частиц различных вирусов, витающих в воздухе рядом с инфицированными пациентами, фиксировал специальный аппарат Gesundheit II.

Между тем его изобретатель Джон Мильтон, что медицинские маски — не самое надежное средство защиты от различных вирусов, в том числе COVID-19.

По его мнению, гораздо большую эффективность в борьбе с инфекциями покажут ультрафиолетовые лампы и новейшие системы вентиляции, установленные в общественных местах.

Ранее специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США настоятельно рекомендовали всем гражданам носить в общественных местах тканевые лицевые повязки. 

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Отмечается, что данные средства защиты должны носить абсолютно все, даже те, у кого, как им кажется, нет симптомов вируса.

Ученые подчеркивают: носители коронавируса не всегда могут знать о том, что они — переносчики опасной инфекции.

По последним данным, всего в мире COVID-19 заражены более 1,2 миллиона человек, более 262 тысяч выздоровели, жертвами пандемии стали свыше 69 тысяч человек. 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (352)
Теги:
здоровье, Ученые, коронавирус



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