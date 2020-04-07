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Певица Надежда Бабкина

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому из-за пневмонии

© Sputnik / Евгения Новоженина
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200407/13866249/Nadezhdu-Babkinu-vveli-v-iskusstvennuyu-komu-iz-za-pnevmonii.html

Согласно последней информации, состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику. 

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ из-за обширной двусторонней пневмонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

"Тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию", - говорится в сообщении.

Согласно последней информации, состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, и имеет положительную динамику. 

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Ээстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу.

Напомним, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 1,21 миллиона человек, почти 67,6 тысяч умерли.

Теги:
больница, кома, болезнь, певица, певицы, музыкант, шоу-бизнес, артист, Россия, Россия



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