"Зеркальная мечеть" Шах-Черах адаптирована под фабрику по производству масок

Напомним, число заражений коронавирусом в Иране достигло 58 226, из которых 3 603 - с летальным исходом.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Знаменитая "зеркальная мечеть" Шах-Черах в Ширазе временно адаптирована под фабрику по производству масок, сообщает Iran Front Page.

Мечеть была долгое время закрыта в связи с пандемией коронавируса.

"Теперь местные женщины производят там тысячи масок для населения", - говорится в информации.

Напомним, число заражений коронавирусом в Иране достигло 58 226, из которых 3603 - с летальным исходом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.