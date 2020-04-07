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Зеркальная мечеть Шах-Черах адаптирована под фабрику по производству масок

"Зеркальная мечеть" Шах-Черах адаптирована под фабрику по производству масок

Facebook/IranFrontPage
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (355)
19 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200407/13866950/Zerkalnaya-mechet-Shakh-Cherakh-adaptirovana-pod-fabriku-po-proizvodstvu-masok.html

Напомним, число заражений коронавирусом в Иране достигло 58 226, из которых 3 603 - с летальным исходом.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Знаменитая "зеркальная мечеть" Шах-Черах в Ширазе временно адаптирована под фабрику по производству масок, сообщает Iran Front Page.

Мечеть была долгое время закрыта в связи с пандемией коронавируса.

"Теперь местные женщины производят там тысячи масок для населения", - говорится в информации.

Напомним, число заражений коронавирусом в Иране достигло 58 226, из которых 3603 - с летальным исходом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (355)
Теги:
мечеть, Карантин, коронавирус, Иран, Иран



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