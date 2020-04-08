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Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020

Власти Китая сняли режим изоляции с Уханя, откуда началась пандемия

REUTERS/Thomas Peter
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (360)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200408/13878213/Vlasti-Kitaya-snyali-rezhim-izolyatsii-s-Ukhanya-otkuda-nachalas-pandemiya.html

Въезд в город, откуда начала распространяться опасная инфекция, и выезд из него закрыли 23 января. Местные жители были взаперти более двух месяцев.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Власти Китая полностью возобновили транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса. Теперь можно как въехать в город, так и выехать из него.

Люди в защитных масках на улице Пекина в Китае
REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Напомним: именно этот город стал первым эпицентром распространения COVID-19, после чего находился более чем два месяца в изоляции.

Теперь же Ухань постепенно возвращается к прежней жизни: с сегодняшнего утра возобновилось железнодорожное сообщение с городом, также начали ходить рейсовые автобусы.

Как отмечает Центральное телевидение, Ухань готовятся покинуть, предположительно, 55 тысяч человек.

Между тем власти действуют осторожно: покидать город разрешается только тем, у кого будет отрицательный тест на COVID-19. Также были продезинфицированы все вокзалы, поезда, кассы и прочая транспортная инфраструктура.

Два месяца взаперти

Ухань с 23 января был фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. С городом было полностью приостановлено транспортное сообщение, нельзя было ни въехать, ни выехать (требовалось особое разрешение), автобусы, аэропорт, железнодорожные вокзалы — ничего не работало. 

© Sputnik / Илья Питалев
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Местным жителям было запрещено покидать дома без специального разрешения. А если человек все-таки выходил, то его передвижения по городу были строго ограничены. 

Недавно китайские власти сообщили, что в стране выздоровело более 90% всех заболевших коронавирусом.

Седьмое апреля стало знаменательной датой для страны — в этот день впервые с января за сутки не было ни единого скончавшегося от COVID-19.

Между тем в Китае по-прежнему регистрируются новые случаи заражения коронавирусом, однако отмечается, что все они — завозные.

Иными словами, в КНР сейчас пандемия постепенно идет на спад, в то время как в Европе только набирает обороты. Недавно КНР уступила место Италии по числу жертв коронавируса, а США с недавних пор являются лидером по количеству заболевших.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 1,4 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 82 тысяч человек, однако более 301 тысячи заболевших выздоровели.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (360)
Теги:
въезд, коронавирус, Китай



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