Власти Китая сняли режим изоляции с Уханя, откуда началась пандемия

Въезд в город, откуда начала распространяться опасная инфекция, и выезд из него закрыли 23 января. Местные жители были взаперти более двух месяцев.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Власти Китая полностью возобновили транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса. Теперь можно как въехать в город, так и выехать из него.

Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Напомним: именно этот город стал первым эпицентром распространения COVID-19, после чего находился более чем два месяца в изоляции.

Теперь же Ухань постепенно возвращается к прежней жизни: с сегодняшнего утра возобновилось железнодорожное сообщение с городом, также начали ходить рейсовые автобусы.

Как отмечает Центральное телевидение, Ухань готовятся покинуть, предположительно, 55 тысяч человек.

Между тем власти действуют осторожно: покидать город разрешается только тем, у кого будет отрицательный тест на COVID-19. Также были продезинфицированы все вокзалы, поезда, кассы и прочая транспортная инфраструктура.

Два месяца взаперти

Ухань с 23 января был фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. С городом было полностью приостановлено транспортное сообщение, нельзя было ни въехать, ни выехать (требовалось особое разрешение), автобусы, аэропорт, железнодорожные вокзалы — ничего не работало.

Местным жителям было запрещено покидать дома без специального разрешения. А если человек все-таки выходил, то его передвижения по городу были строго ограничены.

Недавно китайские власти сообщили, что в стране выздоровело более 90% всех заболевших коронавирусом.

Седьмое апреля стало знаменательной датой для страны — в этот день впервые с января за сутки не было ни единого скончавшегося от COVID-19.

Между тем в Китае по-прежнему регистрируются новые случаи заражения коронавирусом, однако отмечается, что все они — завозные.

Иными словами, в КНР сейчас пандемия постепенно идет на спад, в то время как в Европе только набирает обороты. Недавно КНР уступила место Италии по числу жертв коронавируса, а США с недавних пор являются лидером по количеству заболевших.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 1,4 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 82 тысяч человек, однако более 301 тысячи заболевших выздоровели.