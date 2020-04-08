Одолели половцев, печенегов, победим и COVID-19 — главное из обращения Путина

Президент в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями субъектов РФ. В конце своего обращения Путин обратился к россиянам, выразив слова поддержки.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин сегодня выступил с третьим за две недели обращением в связи с пандемией COVID-19.

В этот раз глава государства провел видеоселекторное совещание с губернаторами, во многом обращаясь и ко всем жителям страны.

В своем выступлении Путин затронул важные вопросы, касающиеся бизнеса и здравоохранения.

Напомним: до 30 апреля в России введен режим нерабочих дней с целью не допустить распространения инфекции.

Главные тезисы:

Ближайшие 2-3 недели станут определяющими в стране с эпидемиологической точки зрения.

Правительству и ЦБ поручено за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и зарплат.

Власти регионов должны смягчить удар, который был нанесен бизнесу из-за коронавируса. В каждом регионе должен быть создан список системообразующих предприятий.

Правительство РФ за два дня составит график перевода коек федеральных медицинских учреждений под нужды регионов.

Пособие по безработице в апреле, мае и июне можно будет получить по самой высокой планке – 12 130 рублей. Его будут оформлять дистанционно всем, кто обратился в службу занятости после 1 марта.

Правительству поручено вновь рассмотреть вопрос расширения поддержки тем, у кого есть потребительские кредиты и ипотека.

В ближайшие три месяца власти будут дополнительно выплачивать еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, оставшимся без дохода.

Отдельно Путин остановился на повышенных выплатах медработникам и на ряде других вопросов, связанных с поддержкой социально уязвимых слоев населения.

В конце российский лидер постарался подбодрить россиян и отметил, что страна переживала и не такие трудности, а, значит, и с этой напастью можно вместе справиться.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", – заключил Путин.

По последним данным, в РФ зафиксировано свыше 8,6 тысяч случаев заболевания COVID-19, 580 граждан вылечились, 63 — скончались.

Количество инфицированных в мире превысило 1,4 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 83 тысяч человек.