В США полицейские объявили комендантский час под сирену из "Судной ночи"

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Пандемия заставила власти стран пойти на крайние меры: во многих городах введен режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Казалось бы, это само по себе наводит ужас, однако полицейским города Кроули в штате Луизиана удалось посеять еще большую панику среди населения из-за неудачного звука сирены.
Дело в том, что стражи правопорядка объявили о наступлении комендантского часа, включив сирену из фильмов "Судная ночь".
Crowley cops really went around town playing the purge siren to announce the curfew 😩😩😩😩 pic.twitter.com/dSY88mkPRq— Pat Hundley (@patrickhundley_) April 3, 2020
Для справки: в серии фильмов "Судная ночь" этот сигнал означает о старте 12-часового периода, в рамках которого все граждане могут совершать любые преступления (в том числе убийства) безнаказанно, а все экстренные службы приостанавливают работу.
Как рассказал глава городской полиции Джимми Бруссард, он не смотрел фильмы "Судная ночь" и не знал, что звук сирены был взят оттуда. По его словам, отделение получило многочисленные жалобы от перепуганных местных жителей.
После данного инцидента власти приняли решение вовсе отказаться от использования сирены.
Напомним: США, как ранее предсказывали в ВОЗ, стали одним из очагов распространения коронавируса. На сегодня страна остается на первом месте по числу заболевших.
По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в Штатах превысило 369 тысяч человек.
Жертвами пандемии стали более 11 тысяч американцев. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси — там скончалось свыше 6,4 тысячи человек.
На сегодня в США осталось лишь одно место, где пока не было зарегистрировано смертей от COVID-19, — это штат Вайоминг.
Всего в мире выявлено более 1,4 миллиона больных коронавирусом, жертвами пандемии стали свыше 78 тысяч человек.