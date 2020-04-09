В США полицейские объявили комендантский час под сирену из "Судной ночи"

По словам начальника полиции Джимми Бруссарда, он не знал, что это — сирена из фильма, сюжет которого построен вокруг того, что можно безнаказанно совершать преступления и даже убивать.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Пандемия заставила власти стран пойти на крайние меры: во многих городах введен режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Казалось бы, это само по себе наводит ужас, однако полицейским города Кроули в штате Луизиана удалось посеять еще большую панику среди населения из-за неудачного звука сирены.

Дело в том, что стражи правопорядка объявили о наступлении комендантского часа, включив сирену из фильмов "Судная ночь".

Crowley cops really went around town playing the purge siren to announce the curfew 😩😩😩😩 pic.twitter.com/dSY88mkPRq — Pat Hundley (@patrickhundley_) April 3, 2020

Для справки: в серии фильмов "Судная ночь" этот сигнал означает о старте 12-часового периода, в рамках которого все граждане могут совершать любые преступления (в том числе убийства) безнаказанно, а все экстренные службы приостанавливают работу.

Как рассказал глава городской полиции Джимми Бруссард, он не смотрел фильмы "Судная ночь" и не знал, что звук сирены был взят оттуда. По его словам, отделение получило многочисленные жалобы от перепуганных местных жителей.

После данного инцидента власти приняли решение вовсе отказаться от использования сирены.

Напомним: США, как ранее предсказывали в ВОЗ, стали одним из очагов распространения коронавируса. На сегодня страна остается на первом месте по числу заболевших.

По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в Штатах превысило 369 тысяч человек.

Жертвами пандемии стали более 11 тысяч американцев. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси — там скончалось свыше 6,4 тысячи человек.

На сегодня в США осталось лишь одно место, где пока не было зарегистрировано смертей от COVID-19, — это штат Вайоминг.

Всего в мире выявлено более 1,4 миллиона больных коронавирусом, жертвами пандемии стали свыше 78 тысяч человек.