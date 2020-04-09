Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

В своем обращении Берни Сандерс признался, что такое решение стало для него "трудным и болезненным".

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, пишет The New York Times.

Теперь он вернется в штат Вермонт, который он представляет в сенате.

В своем обращении Сандерс признался, что такое решение стало для него "трудным и болезненным".

"Глядя на то, как страну поглощает кризис, я не могу без зазрения совести продолжать вести кампанию, которая все равно не завершится успехом и может помешать важной работе, которой мы должны заниматься в это непростое время", — сказал он.

Таким образом, Джо Байден стал единственным политиком, претендующим на право стать кандидатом в президенты от Демпартии и бросить вызов Дональду Трампу.

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Напомним, в конце февраля Сандерс считался лидером борьбы за номинацию. Однако в начале марта Джо Байден выиграл праймериз сначала в шести штатах, а потом еще в трех, тем самым потеснив сенатора от Вермонта.

После недавней победы Байдена, состоявшейся 17 марта, в мире началась пандемия Covid-19. Байден и Сандерс перенесли встречи со сторонниками в интернет.