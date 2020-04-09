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В России выпускников школ этой весной не будут призывать в армию

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200409/13886480/V-Rossii-vypusknikov-shkol-etoy-vesnoy-ne-budut-prizyvat-v-armiyu.html

Выпускникам, которых должны призвать в войска, дадут сдать ЕГЭ и поступить в вузы, заявил глава Генштаба РФ.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В России во время весеннего призыва выпускников школ не будут призывать на срочную службу в армию.

Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", - отметил он.

Что касается выпускников вузов и колледжей, то их призовут на службу после сдачи экзаменов.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса Министерство образования РФ перенесло на две недели сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Испытания ориентировочно начнутся с 8-9 июня.

Пустой класс
Unsplash / Barry Zhou
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Также было решено перенести сроки вступительных экзаменов в российские вузы. Сроки приемной кампании в вузах будут скорректированы в зависимости от того, какие будут установлены новые даты сдачи ЕГЭ.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля и завершится 15 июля. Однако, как заявили в Минобороны РФ, новобранцы отправятся в войска не раньше 20 мая. Решение было принято в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране.

По последним данным, в России зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения COVID-19, 76 скончались, 698 человек выздоровели.

Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек, около 88 тысяч скончались, свыше 330 тысяч вылечились. 

Теги:
призыв в армию, призывники, Россия



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