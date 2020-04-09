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Переговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом

В Саудовской Аравии коронавирусом заразились сразу 150 принцев — СМИ

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (368)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200409/13888658/V-Saudovskoy-Aravii-koronavirusom-zarazilis-srazu-150-printsev---SMI.html

Сообщается, что в больнице имени Короля Фейсала, которая обслуживает родственников монарха, зарезервированы 500 VIP-мест.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. В Саудовской Аравии коронавирусом предположительно заражены до 150 членов королевской семьи. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к королевству.

Сообщается, что в больнице имени Короля Фейсала, в которой зарегистрированы представители династии, уже подготовлены 500 VIP-коек.

PAN Photo
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По данным издания, один из принцев, занимающий должность губернатора Эр-Рияда, сейчас находится в реанимации.

Отметим, что королю Саудовской Аравии Салману сейчас 84 года. Монарх принял решение самоизолироваться во дворце на острове в Красном море.

Наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры также находятся в изоляции.

Все крупнейшие города королевства находятся на карантине, из дома можно выходить только за продуктами и если требуется медицинская помощь.

На данный момент, в Саудовской Аравии зафиксировано свыше 2,9 тысячи случаев заболевания COVID-19, 41 человек скончался.

Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек, жертвами пандемии около 88 тысяч человек, свыше 332 тысяч выздоровели.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (368)
Теги:
принц, Саудовская Аравия, коронавирус



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