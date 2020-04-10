19:18 10 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Сбербанк России

Правительство РФ приобрело контроль над Сбербанком

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
91 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200410/13895780/Pravitelstvo-RF-priobrelo-kontrol-nad-Sberbankom.html

По словам Германа Грефа, главным выгодоприобретателем деятельности банка становится "весь народ России".

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Министерство финансов России объявило о завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка, сообщает РИА Новости.

В частности, министерство приобрело у регулятора 50% акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей (по 189,44 рубля за акцию). Этот пакет уже передан правительству. При этом регулятор временно оставил у себя одну акцию Сбербанка для заключения акционерного соглашения с правительством, передаст ее Кабмину в соответствии с договором не позднее 6 мая текущего года.

Сотовые операторы Узбекистана подключились к системе платежей Сбербанка >>

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал приложить все усилия для реализации стратегии Сбербанка, направленной на технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли, после смены основного акционера.

Он также поблагодарил Центральный банк за его чрезвычайно положительную роль в развитии Сбербанка в качестве его крупнейшего акционера и поприветствовал Фонд национального благосостояния страны в лице Министерства финансов России в качестве своего нового акционера. 

Узбекистан намерен привлечь кредиты Сбербанка и ВТБ на модернизацию НГМК >>

По его словам, в лице Фонда национального благосостояния акционером ПАО "Сбербанк" и главным выгодоприобретателем его деятельности становится "весь народ России".

Теги:
акции, деньги, Сбербанк, Экономика, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последствия снегопада в Ташкенте
Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода
Беспилотник указал «Градам» цель: эффектные кадры учебных стрельб - YouTube
Как "Грады" работают в связке с беспилотниками — эффектное видео
Чем заняться на карантине
Саморазвитие в самоизоляции: как провести карантин с пользой

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться