Правительство РФ приобрело контроль над Сбербанком

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Министерство финансов России объявило о завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка, сообщает РИА Новости.

В частности, министерство приобрело у регулятора 50% акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей (по 189,44 рубля за акцию). Этот пакет уже передан правительству. При этом регулятор временно оставил у себя одну акцию Сбербанка для заключения акционерного соглашения с правительством, передаст ее Кабмину в соответствии с договором не позднее 6 мая текущего года.

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Глава Сбербанка Герман Греф пообещал приложить все усилия для реализации стратегии Сбербанка, направленной на технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли, после смены основного акционера.

Он также поблагодарил Центральный банк за его чрезвычайно положительную роль в развитии Сбербанка в качестве его крупнейшего акционера и поприветствовал Фонд национального благосостояния страны в лице Министерства финансов России в качестве своего нового акционера.

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По его словам, в лице Фонда национального благосостояния акционером ПАО "Сбербанк" и главным выгодоприобретателем его деятельности становится "весь народ России".