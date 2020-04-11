Песков рассказал о здоровье Путина и том, как часто он проверяется на COVID-19

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский президент отлично себя чувствует и сдает тест на COVID-19 "настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор".

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Пандемия коронавируса заставила большую часть населения планеты соблюдать карантинные меры и оставаться дома.

Однако представителям некоторых профессий все же приходится выходить на работу. Это и врачи, и сотрудники различных ведомств, помогающих в борьбе с COVID-19, и в том числе главы государств.

Коронавирусом заразиться довольно легко, особенно контактируя с человеком, который уже болеет им, или является носителем.

Так, недавно выяснилось, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился COVID-19, а ведь за неделю до того, как стало известно о его диагнозе, он пожимал руку президенту РФ Владимиру Путину.

Тогда журналисты поинтересовались самочувствием российского лидера у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Тот, в свою очередь, ответил, что все, кто был с президентом в Коммунарке, включая его самого, каждый день сдают тест на COVID-19.

Сегодня Песков вновь рассказал о том, как чувствует себя президент. По его словам, здоровье Владимира Путина отменное, о чем говорит его насыщенный график.

Пресс-секретарь добавил, что все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, "но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время".

"И, естественно, работать приходится более интенсивно", - добавил он.

В Кремле также рассказали, как часто Путин сдает тест на коронавирус. По словам Пескова, российский президент делает это "настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор".

По последним данным, в РФ зафиксировано свыше 13,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 106 человек скончались, выздоровели — 1045.

Общее число инфицированных в мире превысило 1,7 миллиона человек, жертвами пандемии стали свыше 103 тысяч человек.