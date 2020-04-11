Песков рассказал о здоровье Путина и том, как часто он проверяется на COVID-19

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Пандемия коронавируса заставила большую часть населения планеты соблюдать карантинные меры и оставаться дома.
Однако представителям некоторых профессий все же приходится выходить на работу. Это и врачи, и сотрудники различных ведомств, помогающих в борьбе с COVID-19, и в том числе главы государств.
Коронавирусом заразиться довольно легко, особенно контактируя с человеком, который уже болеет им, или является носителем.
Так, недавно выяснилось, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился COVID-19, а ведь за неделю до того, как стало известно о его диагнозе, он пожимал руку президенту РФ Владимиру Путину.
Тогда журналисты поинтересовались самочувствием российского лидера у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Тот, в свою очередь, ответил, что все, кто был с президентом в Коммунарке, включая его самого, каждый день сдают тест на COVID-19.
Сегодня Песков вновь рассказал о том, как чувствует себя президент. По его словам, здоровье Владимира Путина отменное, о чем говорит его насыщенный график.
Пресс-секретарь добавил, что все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, "но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время".
"И, естественно, работать приходится более интенсивно", - добавил он.
В Кремле также рассказали, как часто Путин сдает тест на коронавирус. По словам Пескова, российский президент делает это "настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор".
По последним данным, в РФ зафиксировано свыше 13,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 106 человек скончались, выздоровели — 1045.
Общее число инфицированных в мире превысило 1,7 миллиона человек, жертвами пандемии стали свыше 103 тысяч человек.