В ВОЗ объяснили, когда медицинская маска может быть опасна для здоровья

ТАШКЕНТ, 13 апр - Sputnik. Использование медицинских масок при игнорировании других мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения, рассказала в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканала "Россия-1" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович .

"Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции", — рассказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ также отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако необходимо соблюдать определенные условия: если здоровый человек находится с больным в одном помещении или в толпе, тогда маска необходима.

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По ее словам, физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска.

Напомним, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,7 млн. При этом более 110 тыс. человек скончались, более 412 тыс. пациентов вылечились.