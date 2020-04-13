У Стаса Михайлова подтвердился COVID-19 — об этом сообщил сам певец

Как отметил артист, заболевание у него обнаружили лишь после сдачи пятого теста. Михайлов также назвал основные симптомы, которые у него были выявлены.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. У российского эстрадного певца Стаса Михайлова подтверидлся диагноз коронавирус.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) 12 Апр 2020 в 12:58 PDT

"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус", — написал Михайлов.

Ранее артист перенес двустороннее воспаление легких. Певец посоветовал при обнаружении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться к медикам, которые уже сами примут решение, нужна ли госпитализация или можно ограничиться домашним карантином.

"Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня", — написал Михайлов.

По его словам, своевременное обращение к врачам — это первый шаг, необходимый для успешной борьбы с вирусом.

Артист рассказал, что его уже выписали из больницы (куда он попал с двусторонним воспалением легких) и сейчас находится дома на карантине.

Михайлов также описал свои первые симптомы: сначала у него появилась небольшая температура в районе 37–37,2 градуса, а затем пропало обоняние.

По последним данным, в РФ зарегистрировано свыше 18 тысяч случаев заражения COVID-19, 148 человек скончались, 1 470 — выздоровели.

Всего в мире количество инфицированных превысило 1,86 миллиона человек, жертвами пандемии стали 115 тысяч человек, вылечились — более 430 тысяч.